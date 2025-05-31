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Bodrum'da Otomobil ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:07
Bodrum'da Otomobil ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Bodrum'da Trafik Kazası: 15 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar istikametinde gerçekleşti. Çarpışan araçların sürücüleri ve plakaları hakkında henüz bilgi edinilemedi. Edinilen bilgilere göre, minibüs otelin personelini taşıma amacıyla yolculuk yapıyordu.

Kaza sonrası yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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