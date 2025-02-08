Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, bölgedeki vatandaşların yangın ihbarı yapmasının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Ancak edindiğimiz bilgilere göre yangın, odun sobasından kaynaklanmış ve evin tamamen kullanımını imkansız hale getirmiştir.

Yangının çıkış sebebi ve maddi hasarın boyutu ile ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.