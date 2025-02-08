DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.456.581,61 -0,38%

Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:41
Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, bölgedeki vatandaşların yangın ihbarı yapmasının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Ancak edindiğimiz bilgilere göre yangın, odun sobasından kaynaklanmış ve evin tamamen kullanımını imkansız hale getirmiştir.

Yangının çıkış sebebi ve maddi hasarın boyutu ile ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı: 6 Şamdan Zarar Gördü
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Fransa'da Hükümet, Vatandaşlık Koşullarını Tartışmaya Açıyor
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü
5
AB, Lübnan'ın Yeni Hükümetiyle Ortaklık Konseyi Toplantısı Planlıyor
6
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
7
Kızılhaç’tan Gizli Esir Takası Çağrısı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!