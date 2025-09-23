Bodrum'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı

Bodrum'da Denizciler Derneği kafesindeki silahlı kavgada 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı; olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:34
Olay ve soruşturmanın son durumu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Denizciler Derneğine ait kafede müşteri ile çalışanlar arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.C.K, E.K. ve B.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından B.İ. serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.C.K. ve E.K. tutuklandı.

21 Eylül'de Barış Meydanı'ndaki Denizciler Derneği kafesinde yaşanan olayda, müşteri olarak bulunan B.İ, S.C.K ve E.K hesabı gerekçe göstererek işletmeden ayrılmış; daha sonra kafenin önünden geçen şüpheliler ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede çıkmıştı.

Arbede sırasında S.C.K'nin belinden çıkardığı tabancayla ateş ettiği, olayda yaralanan olmadığı fakat mermilerin işletmeye isabet ettiği bildirildi. Polis ekipleri olay sonrası üç şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kafe çalışanlarıyla müşteriler arasında çıkan ve silahla ateş edilen kavgayla ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

