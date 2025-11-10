Bodrum'da 'tasarlayarak öldürme' davasında 7 sanık tahliye edildi

Bodrum'da 14 sanıklı cinayet davasında ara karar: 7 tahliye

16 Ağustos 2024'teki silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada yeni duruşma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan 14 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Olay, 16 Ağustos 2024 günü Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yıldız (32), yaşanan tartışma sonrası dört kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ateş açarak Seyat ve Yıldız'ı vurduktan sonra kaçtı. Olayda her iki kişi de yaşamını yitirdi.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Tutuklu olarak yargılanan sanıklar bugün Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar beraat ve tahliye taleplerini iletirken, savcı tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkemeye verilen 15 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Adem T., Hasan T., Naim Y., Ersan A., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'nin yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti. Diğer 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin yeni değerlendirilmesi amacıyla 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

14 SANIKTAN 7’Sİ TAHLİYE OLDU