Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinden Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri ve satış için hazırlık yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan operasyonda, 301 gram kokain ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinde aktif rol oynadığını ortaya koyuyor.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda, hakimlikçe tutuklandılar.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adreste yapılan aramada 301 gram kokain ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.