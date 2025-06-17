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Bodrum'daki AVM'nin Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

Bodrum'da bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 18:00
Bodrum'daki AVM'nin Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

Bodrum'da Geri Dönüşüm Alanında Yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi. Yangın anında, Alev ve dumanları gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucu geri dönüşüm alanında büyük çapta hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla inceleme başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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