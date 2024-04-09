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Bodrum'daki lahmacun ayran fiyatları gündem oldu

Bodrum'da her sene gelenekselleşen lahmacun ve ayran fiyatları bu sene adeta dudak uçuklattı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 21:16
Bodrum'daki lahmacun ayran fiyatları gündem oldu

Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu yıl da lahmacun ve ayran fiyatları tartışma konusu oldu. Geçen yıl 450 TL olan lahmacun ve ayran ikilisinin fiyatı bu yıl dikkat çekici bir şekilde ikiye katlandı, 900 TL'ye yükseldi. Bu artış, Bodrum'a gelen turistlerin ve esnafın dikkatini çekti.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzamasıyla birlikte tatil sezonu resmen başladı ve Bodrum'da lahmacun ve ayran gibi geleneksel lezzetlerin fiyatları adeta gökyüzüne çıktı!

Geçen yıl lahmacunun tane fiyatı 310 TL iken bu yıl 650 TL'ye, 140 TL olan ayranın fiyatı ise 250 TL'ye yükseldi. Bu durum lahmacun ve ayran ikilisinin fiyatını geçen yıla göre ikiye katlayarak 450 TL'den 900 TL'ye çıkardı.

Yaşanan bu ani artış, Bodrum'u ziyaret eden turistleri ve bölgedeki esnafı oldukça şaşırttı. Esnaf, fiyatların yükselmesinin temel sebebini maliyetlerin artmasına bağlarken, turistler ise fiyatların aşırı yüksek olduğunu ve bu durumun Bodrum'da tatil yapmayı zorlaştırdığını belirttiler.

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