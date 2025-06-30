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Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı

Bodrum'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:14
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı

Bodrum'da Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik müdahale sürüyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda başladı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları olay yerine sevk edildi. Yangının büyümemesi için gerekli önlemler alınıyor.

Alışveriş Merkezi Tahliye Edildi

Bölgedeki bir alışveriş merkezi, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının etkisinin arttığı bu süreçte, Bodrum-Turgutreis kara yolu, yangın söndürme ekiplerinin daha kolay ulaşım sağlaması amacıyla kapatıldı.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin şu anda devam ettiğini belirtelim. Olay yerindeki ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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