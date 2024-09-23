DOLAR
34,12 -0,12%
EURO
37,95 0,39%
ALTIN
2.883,98 -0,33%
BITCOIN
2.161.814,44 -0,32%

Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da meydana gelen kazada motosikletten düşen yangın ormana sıçradı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:27
Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı talihsiz bir kaza meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Olay, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşandı. Taner Şar'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İsmail Ç. tarafından sürülen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Taner Şar yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, hafif yaralanan İsmail Ç. ile yanındaki Mustafa K'nın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kazanın ardından otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçrayınca, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın güçlükle kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi ve ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Lübnan'daki Kaçış ve Saldırılar: Binlerce Araç Trafikte Bekliyor
4
Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
5
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Lübnan'daki Sivil Zararlar Kabul Edilemez
6
Mardin'de Balkondan Düşen Küçük Çocuğun Hayatı Kayıp

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!