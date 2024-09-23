Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı talihsiz bir kaza meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Olay, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşandı. Taner Şar'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İsmail Ç. tarafından sürülen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Taner Şar yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, hafif yaralanan İsmail Ç. ile yanındaki Mustafa K'nın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kazanın ardından otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçrayınca, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın güçlükle kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi ve ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.