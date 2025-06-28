Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, etkili müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim alanına yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızlı bir şekilde tarım alanına yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, havadan ve karadan toplamda 3 uçak, 3 helikopter ve 16 arazöz ile müdahale edildi.

Bölgedeki besicilik yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını güvenli alanlara tahliye etti. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bu zorlu süreçte, çevre sakinleri de bahçe hortumları ve kovalarla yangına müdahaleye destek verdiler.

Yapılan yoğun çalışma sonucunda, yangın 5 hektar alanda zarara yol açtı ama kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları devam ederken, aynı zamanda çevredeki vatandaşların da yardımları önemli bir rol oynadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangında alevler evlere kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangında alevler evlere kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.