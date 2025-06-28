DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:35
Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, etkili müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim alanına yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızlı bir şekilde tarım alanına yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, havadan ve karadan toplamda 3 uçak, 3 helikopter ve 16 arazöz ile müdahale edildi.

Bölgedeki besicilik yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını güvenli alanlara tahliye etti. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bu zorlu süreçte, çevre sakinleri de bahçe hortumları ve kovalarla yangına müdahaleye destek verdiler.

Yapılan yoğun çalışma sonucunda, yangın 5 hektar alanda zarara yol açtı ama kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları devam ederken, aynı zamanda çevredeki vatandaşların da yardımları önemli bir rol oynadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangında alevler evlere kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangında alevler evlere kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?