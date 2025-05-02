Bodrum Meclis Toplantısında AK Partililer Söz Verilmeyince Salonu Terk Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen mayıs ayı olağan meclis toplantısında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, CHP'li meclis üyeleri ile AK Partili üyeler arasında gergin anlar yaşandı.

Toplantıda söz alan CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Bodrum'daki kutlamalarının yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Atare, bir sonraki 1 Mayıs'ta AK Parti'nin de kutmalara katılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Ardından konuşan CHP'li meclis üyesi Deniz Koca, iktidarın ekonomi yönetimi konusundaki eleştirilerini sıraladı. Koca'nın ardından söz alarak durumu düzeltmek isteyen AK Parti meclis üyesi Halime Kaya Öztok, söz hakkı talep etti. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Öztok'a söz vermedi.

Yaşanan bu durum üzerine AK Partili meclis üyeleri, toplantıyı topluca terk etti. Salon çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız," diye belirtti.

Daha sonra söz alan AK Partili meclis üyesi Halime Kaya Öztok da, yaşanan olaylara tepki göstererek, demokratik haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan tartışma sonrası kendilerine söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan tartışma sonrası kendilerine söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.