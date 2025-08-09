Bodrum Sahilinde Ölü Yunus Bulundu

Bodrum Sahilinde Gizemli Buluntular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde, yürüyüş yapan vatandaşlar bir sürprizle karşılaştı. Sahilde karaya vurmuş bir yetişkin yunus buldular.

İlk incelemelerde, yunusun vücudunda herhangi bir yarı izi bulunmadığı tespit edildi. Bu durum, hayvanın ölümü ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

Olayın hemen ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından, ölü yunus güvenli bir alana gömüldü.

Bu üzücü olay, deniz canlılarının korunması ve deniz ekosisteminin sağlığı açısından bir kez daha dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

