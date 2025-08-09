DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.744.193,16 0,11%

Bodrum Sahilinde Ölü Yunus Bulundu

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde sahilde yürüyen vatandaşlar, ölü yunus buldu. Yetkililer yunusu güvenli bir alana gömdü.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:54
Bodrum Sahilinde Ölü Yunus Bulundu

Bodrum Sahilinde Gizemli Buluntular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde, yürüyüş yapan vatandaşlar bir sürprizle karşılaştı. Sahilde karaya vurmuş bir yetişkin yunus buldular.

İlk incelemelerde, yunusun vücudunda herhangi bir yarı izi bulunmadığı tespit edildi. Bu durum, hayvanın ölümü ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

Olayın hemen ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından, ölü yunus güvenli bir alana gömüldü.

Bu üzücü olay, deniz canlılarının korunması ve deniz ekosisteminin sağlığı açısından bir kez daha dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Sepultura ve Epica İstanbul'da Metal Tutkunlarıyla Buluştu
4
Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
5
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
6
Bitlis'te Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı
7
Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Otobüs Şoförünü Bıçakladı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı