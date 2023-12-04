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Bodrum ve Çanakkale'yi Sel Vurdu

Bodrum ve Çanakkale'yi Sel Vurdu Yoğun yağışlar, Çanakkale'de Kepez Deresi'nin taşmasına yol açarak olumsuz etkiler yarattı. Taşkın suları, balıkçı teknelerinin su almasına sebep oldu ve bölgedeki bir köprü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de benzer şekilde etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve sokakları göle çevirdi, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.