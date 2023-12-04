Bodrum ve Çanakkale'yi Sel Vurdu
Yoğun yağışlar, Çanakkale'de Kepez Deresi'nin taşmasına yol açarak olumsuz etkiler yarattı. Taşkın suları, balıkçı teknelerinin su almasına sebep oldu ve bölgedeki bir köprü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de benzer şekilde etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve sokakları göle çevirdi, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanak yağış Çanakkale ve Bodrum'da su taşkınlıklarını beraberinde getirdi. Kuvvetli yağışın sonucunda Çanakkale'de bulunan Kepez Deresi'nde taşma meydana geldi.
Çanakkale'de aralıksız devam eden yağışın sonucunda Kepez Deresi'nde debinin artması ile su baskını meydana geldi. Derenin taşması sonucu araç trafiğinin devam ettiği köprü ve yol üzerinde suların etkisi ile kullanım aksadı.
Dere ile denizin birleştiği noktada bulunan balıkçı barınağında bazı tekneler su aldı. Su alan teknelerini kontrol etmek için barınağa gelen balıkçılar teknelerini temizlemeye koyuldu.
Taşkınların sonrasında Çanakkale Valisi de olay yerine giderek son duruma dair incelemelerde bulundu.