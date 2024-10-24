Boeing Çalışanları Zam Teklifini Reddederek Greve Devam Kararı Aldı

Boeing Çalışanlarından Grev Kararı

Amerika merkezli havacılık devi Boeing’in çalışanları, şirketin maaşlarına dört yıl içinde bu yıl, yüzde 35 oranında yapılacak zammı kabul etmeyerek greve devam edileceğini açıkladı.

Greve Katılan Çalışan Sayısı

Washington Post'un haberine göre, eylül ayı ortalarında işe ara veren 30 binden fazla Boeing işçisi, şirket yönetimi ve sendika tarafından önerilen zam teklifini reddetti.

Sendika Oylaması ve Talepler

Yüzde 35'lik maaş artışı, daha iyi sağlık ve emeklilik yardımları ile birlikte 7 bin dolarlık bir ikramiye beklentisi, yapılan sendika oylamasında çalışanların %64'ü tarafından geri çevrildi. Çalışanlar, yüzde 40 zam talep ederken, emekli maaşlarının eski sisteme döndürülmesini de istiyorlar.

Grevin Tarihçesi ve Finansal Etkileri

Boeing çalışanları daha önce 13 Eylül’de güncel grevlerine başlamıştı. Şirket ve sendika arasında yapılan son görüşmelerde, işçi maaşlarına dört yıl boyunca yüzde 35'lik bir artış üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Ancak, bu anlaşmanın uygulanabilirliği, sendika içindeki oylama ile belirleniyor.

Öte yandan, 2008 yılındaki grev Boeing’e günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. O tarihlerde en uzun süren grevlerden birisi olan 8 haftalık grev sırasında, şirketin mali durumu çok daha kötüydü.

Boeing’in Mali Durumu

Boeing, 2018'deki Endonezya ve 2019'daki Etiyopya kazalarının ardından 27 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Şirketin geliri düşse de borcu artmış durumda. Ancak yine de, 500 milyar dolardan fazla değer biçilen büyük bir sipariş birikimine sahip olduğu belirtiliyor.