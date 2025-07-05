Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025: Savaş Sonrası Ceza Hukukunu Yeniden Düşünme

Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda Ceza Hukuku Tartışmaları

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025, ‘Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa’ temasıyla gerçekleştirildi. Konferans, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında, ‘Çatışma Sonrası Uluslararası Ceza Hukuku: Hesap Verebilirliği ve Adaleti Yeniden Düşünme’ başlıklı panel ile zenginleşti.

Panelin Öne Çıkan İsimleri

Panelin moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır üstlenirken, alanında uzman isimler de yer aldı. Leiden Hukuk Fakültesi Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Adalet Profesörü Carsten Stahn, Northumbria Üniversitesi'nden Prof. Muhammed Elewa Badar, Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi'nden Dr. Fajri Matahati Muhammadin ve Hindistan O.P. Jindal Global Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pierpaolo Petrelli katılımcılar arasında yer aldı.

Sanatın Adalet Süreçlerindeki Rolü

Prof. Stahn, sanatın adalet süreçlerindeki önemli rolüne değinerek, geleneksel ceza yargılamalarının sınırlılıklarını aşmak adına sanat temelli yöntemlerin gerekliliğini vurguladı. Sanatın, 'toplulukları iyileştirme, hafızayı canlı tutma ve mağdurlarla fail arasında köprü kurma' gibi işlevlerinin önemini ifade eden Stahn, uluslararası ceza adaletine bu yaklaşımların giderek dahil edildiğini belirtti.

“Cezalar sadece yaptırım değil, aynı zamanda toplumla yeniden bağ kurmanın aracı olabilir.” diyen Stahn, sanatın geçmişle hesaplaşmanın ötesinde, gelecekte barışın tesisinde de etkili olabileceğini savundu.

Adaletin Kapsamı Genişletilmeli

Prof. Badar, çatışma sonrası adaletin sadece failleri cezalandırmakla yetinmemesi gerektiğini belirtti. Mağdurların travmayla başa çıkma ve topluma yeniden entegre olma ihtiyacının altını çizen Badar, adaletin sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi disiplinlerle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Kapsayıcılık ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Dr. Muhammadin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin farklı hukuk geleneklerine yeterince yer açmadığını ve bu durumun 'kapsayıcılık' iddiasının uygulamada geçerliliğini kaybettirdiğini ifade etti. Uluslararası ceza hukukunun Batı merkezli normlardan çıkarılması gerektiğini savunan Muhammadin, zengin kültürel ve dini geleneklerin yeterli derecede dikkate alınmadığını belirtti.

Şirketlerin Savaş Suçları ve Yetersizlikler

Doç. Dr. Petrelli, uluslararası ceza adaletinin savaşlardan kar sağlayan şirketleri cezalandırmadaki yetersizliklerine dikkat çekti. Şirketlerin savaştan kar elde etmesine rağmen buna karşı hukuki bir yaptırım olmaması, adalet sisteminde büyük bir boşluk oluşturduğunu ifade etti. Bu sorunu çözmek için ‘Tetikleyici Uygulama Modeli’ gibi yeni mekanizmalar öneren Petrelli, şirketlerin savaş suçları için mahkemelerde yargılanabilmesi adına caydırıcı yaptırımlar getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global iletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) "Çatışma Sonrası Uluslararası Ceza Hukuku: Hesap Verebilirliği ve Adaleti Yeniden Düşünme" başlıklı panel düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır (ortada)’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Northumbria Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı ve Uluslararası Ceza Hukuku ve İslam Hukuku Kürsüsü Başkanı Prof. Muhammed Elewa Badar (sağ 2), Leiden Hukuk Fakültesi Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Adalet Profesörü Carsten Stahn (solda), Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fajri Matahati Muhammadin (sol 2) ve Hindistan O.P. Jindal Global Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doçent ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pierpaolo Petrelli (sağda) katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global iletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) "Çatışma Sonrası Uluslararası Ceza Hukuku: Hesap Verebilirliği ve Adaleti Yeniden Düşünme" başlıklı panel düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır (ortada)’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Northumbria Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı ve Uluslararası Ceza Hukuku ve İslam Hukuku Kürsüsü Başkanı Prof. Muhammed Elewa Badar (sağ 2), Leiden Hukuk Fakültesi Uluslararası Ceza Hukuku ve Küresel Adalet Profesörü Carsten Stahn (solda), Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fajri Matahati Muhammadin (sol 2) ve Hindistan O.P. Jindal Global Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doçent ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pierpaolo Petrelli (sağda) katıldı.