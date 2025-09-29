Boğazlıyan'da Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı

Yozgat'ta yeni meslek lisesi törenle hizmete girdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Yozgat'ta Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Macit, törende eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile milletvekili döneminde birlikte çalışma fırsatı bulduğunu, sözlerinden ve öğütlerinden faydalandığını söyledi. Macit, Çiçek'in ismini taşıyan bir okulda eğitim gören öğrencilerin de Çiçek gibi bu memlekete güzel hizmetler yapmasını temenni etti.

Macit: "Eğitimde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, öğrenci başına düşen sınıf sayısında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı kulvardayız. Sınıflarında akıllı tahtası olan, tüm okullarında internet olan ender ülkelerden bir tanesiyiz."

Macit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir eğitim modeline geçildiğini belirterek, sahip olunan imkânları aksiyona çevirmek gerektiğini vurguladı. "Bizlere düşen sahip olduğumuz bilgiyi aksiyona çevirmek, işe çevirmek ve bunu yaparken de bu memlekete hizmet etme duygusuyla, çevremize yararlı olma duygusuyla hizmet etmek" dedi ve okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çiçek, ülke sorunlarının büyük kısmının doğru ya da yeterli eğitim alınamamasından kaynaklandığını belirterek, "Çözümü de öyle şu parti, bu siyasi görüş, bu bilmem neden ziyade, evvel eğitimi doğru dürüst rayına oturtmaktan geçiyor" dedi.

Çiçek, meslek liselerinin sayısının artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Düz lise artık Türkiye için yük olmaya başladı. Oradan sağladığımız bir getiri yok. Üstelik gençlerimizi heba ediyoruz. Onun için meslek liseleri önemli" ifadelerini kullandı. Bu meslek lisesinin kuruluş amacına uygun şekilde insanları yetiştirip ülkeye fayda sağlayacağını umduğunu belirtti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Macit, Çiçek ve il protokolü, açılışını yaptıkları liseyi gezdi.

