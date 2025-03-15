Bolivya'da Akaryakıt Krizi: Hükümete Tepkiler Büyüyor

Bolivya'da birçok kişi, akaryakıt tedarikinde yaşanan krize tepki olarak hükümeti protesto etti. Hükümet çözüm arayışında.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:59
Bolivya'da Akaryakıt Krizi: Hükümete Tepkiler Büyüyor

Bolivya'da Akaryakıt Krizi: Hükümete Tepkiler Büyüyor

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri olan Bolivya'da, akaryakıt tedarik edemeyen hükümete karşı büyük protestolar düzenlendi. Ülkenin en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Santa Cruz'da vatandaşlar, kaynak bulamadığı için hükümetin ithalat yapamadığını eleştirdi.

Protestocular, ellerinde boş tencere ve tavalarla yürüyerek, hükümetten "acil" çözüm talep etti. Kent meydanında toplanan kalabalık, sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade etti.

Protestolar ve Hükümetin Açıklamaları

Santa Cruz Mahalle Konseyleri Federasyonu Başkanı Omar Rivera, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, "Santa Cruz ve Bolivya, acı ve endişe dolu günler yaşıyor. Ailelerimiz tencerelerine koyacak bir şey bulamıyor. Eğer hükümet çözüm bulamazsa, eylem ve yürüyüşlerin şiddeti artar." dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada akaryakıt ithalatı için gerekli dövizin bulunamaması nedeniyle sorun yaşandığını kabul etti. Bu soruna geçici olarak bazı önlemler alındığını belirten Arce, aralarında kesintisiz çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi çözümler sundu.

Ayrıca, hükümetin son aylarda yasama organından 1,6 milyar doları aşkın dış krediyi onaylamasını talep ettiği öğrenildi. Devlete ait petrol şirketi YPFB'ye, yakıt ithalatı için dolar ve sanal varlıklar satın alma yetkisi verildi. Ancak ülkenin döviz açığı sorunu 2023'ten bu yana devam ediyor.

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