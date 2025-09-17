Bolsonaro'ya Erken Evre Cilt Kanseri Teşhisi: Ev Hapsinde Tedaviye Başlandı

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya, ev hapsinde olduğu sırada erken evre cilt kanseri ve kalıcı anemi teşhisi konuldu; bir günlük tedavi sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:21
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya, erken evre cilt kanseri teşhisi konduğu bildirildi.

Teşhis ve Tedavi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro, rahatsızlığı üzerine başkent Brazilya'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan doktorlardan Claudio Birolini, 70 yaşındaki eski devlet başkanında kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini duyurdu. Birolini, Bolsonaro'nun bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve durumunun doktorlar tarafından kademeli olarak izleneceğini söyledi.

Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu için bir dizi test yapılacak. Şimdilik ilaç tedavisi uygulanıyor.

Hukuki Durum

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Bolsonaro şu anda ev hapsi kapsamında bulunuyor ve tedavi süreci evinde sürdürülecek.

