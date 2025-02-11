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Bolton: Trump'ın Açıklamaları Büyük Bir Strateji Oluşturmuyor

Eski Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ın ulusal güvenlikle ilgili çabasının tutarlı bir strateji sunmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:57
Bolton: Trump'ın Açıklamaları Büyük Bir Strateji Oluşturmuyor

ABD'nin önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump'ın Kanada, Panama Kanalı, Grönland ve Gazze konusundaki açıklamalarının ulusal güvenlik açısından büyük bir strateji oluşturmadığını ifade etti.

Bolton, NPR radyosuna verdiği demeçte, Trump’ın eski patronuna yönelik eleştirilerde bulunarak, "Trump'ın yeni bir doktrin yarattığını söylemek en yanlış şey olur. Çünkü Trump'ın bir felsefesi yok ve ulusal güvenlikle ilgili büyük bir stratejisi de mevcut değil." dedi.

Trump'ın tartışmalara neden olan söylemleri hakkında Bolton, "Hepsi tek bir açıklamada, tutarlı bir strateji oluşturmuyor. Bunların sunumu bile, onun ve ABD'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

Bolton, Trump’ın pazarlık yöntemleriyle ilgili eleştiriler yaparken, "Bir iş adamına soruyorum, müşterilerinizi alenen zorlayarak iş yapmaya çalışıyor musunuz? Bu işinize yarıyor mu, yoksa zarar mı veriyor? Trump buradaki konuyu anlama noktasında sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor." dedi.

Bolton ayrıca, Trump'ın açıklamalarını "benzeri bir oyun parkı zorbası gibi" tanımlayarak, demokrasilerde kabul edilmiş çözümler bulmanın zorlaştığını vurguladı. "Bu yaklaşım, demokratik liderlerin karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler üzerine düşünmesini oldukça zor hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın stratejik konumunu tanıyan Bolton, bu konuda diplomatik görüşmelerle ortak çözümler bulunabileceğini öne sürdü. "Grönland bağımsız olmayı seçse bile, NATO üyesi olacağını umuyorum." şeklinde belirtti.

Trump, 20 Ocak 2017 tarihinde yemin töreninden önce, Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği ve Grönland'ın kontrolünün ABD'ye ait olduğu yönündeki görüşlerini dile getirmişti. Ayrıca, Trump, 4 Şubat'ta Gazze Şeridi'ni ABD'nin 'devralacağı' düşüncesini öne sürmüş ve Gazze'nin Orta Doğu'nun Rivierası haline gelmesi gerektiğini savunmuştu.

Bolton, Trump döneminde "İran’a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak görev yapmış, ancak Trump ile yaşadığı görüş ayrılıkları sonucu 2019 yılında görevinden alınmıştı.

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