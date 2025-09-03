DOLAR
Bolu'da 9 polis, yakıt deposundaki şüpheli kokudan etkilendi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis kokudan etkilenerek tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 01:22
Bolu'da Narkotik Uygulamasında 9 Polis Kokudan Etkilendi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta şüpheli madde tespiti

Bolu'da gerçekleştirilen uygulamada, yakıt deposunda bulunan şüpheli maddeyi inceleyen 9 polis kokudan etkilenerek tedavi altına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde yapılan uygulama sırasında yabancı plakalı bir aracın durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, araçta yapılan kontrolde benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle inceleme yapıldığı ve polislerin söz konusu maddenin yaydığı kokudan etkilendiği belirtildi.

Aynı açıklamada tedavi durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir."

Konu ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Valilik, olaydan etkilenen personele geçmiş olsun dileklerini iletti ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

