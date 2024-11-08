Bolu'da Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağır Cezalar Talep Ediliyor

Bolu'da Cinayet Davasında Mütaala Açıklandı

Bolu'da eşini ve kayınpederini bıçakla öldüren, kayınvalidesini ise yaralayan sanık hakkında yargılamalar devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını beyan etti.

Sanığın İfadesi ve Talepleri

Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Z. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Meltem Z. (35)'nin annesi Emine D. ve kayınpederi Turgut D. (63)'nin eşi duruşmada hazır bulundular.

Serkan Z., eşinin kendisini aldattığı iddialarında bulunarak, bu sebepten dolayı kendisini kaybettiğini öne sürdü. Duruşmada beraatini talep etti.

Cumhuriyet Savcısının Talebi

Cumhuriyet savcısı, dosyada bulunan delillerin toplandığını belirterek, sanığın "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, kayınpederine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet ceza, kayınvalidesine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 16 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olayın Geçmişi

Olay, 19 Nisan tarihinde Bolu'daki Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki bir apartmanda meydana gelmişti. Sanık, eşi Meltem Z. ve kayınpederi Turgut D.'yi bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi Emine D.'yi ise kolundan yaralamıştı. Olay sonrasında kaçan sanık, polis ekiplerince yakalanmış ve tutuklanmıştır.

İddianamede, sanığın eşine karşı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Turgut D.'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet ile kayınvalidesi Emine D.'ye karşı "silahla yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.