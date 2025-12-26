DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Bolu'da İhlas Mağazası Açıldı: Aktaş Mahallesi'nde Yeni Şube

İhlas Pazarlama, Bolu Aktaş Mahallesi'nde yeni mağazasını törenle açtı; şirket Türkiye genelinde 304 mağazaya ulaştı, şube 47 kişiye istihdam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:24
Bolu'da İhlas Mağazası Açıldı: Aktaş Mahallesi'nde Yeni Şube

Bolu'da İhlas Mağazası Açıldı: Aktaş Mahallesi'nde Yeni Şube

Türkiye genelinde mağazalaşma atağını sürdüren İhlas Pazarlama, Bolu'da yeni mağazasını Aktaş Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Kentte uzun yıllardır mağazası bulunmayan marka, şehrin en işlek noktalarından birinde vatandaşların hizmetine girdi.

Açılış törenine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İhlas Pazarlama Bolu Bayi Müdürü Tarık Gülcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende yapılan açıklamalar

İhlas Pazarlama Bolu Bayi Müdürü Tarık Gülcan törende, "İhlas Pazarlama mağazacılık olarak Türkiye genelinde son zamanlarda çok büyük bir başarı yakaladık. Türkiye genelinde 304 mağazaya ulaştık. Bolu’yu da bu mağazalardan bir tanesiyle kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Şehrin ekonomisine katkı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ise, "Mutlaka evimize giren pazarlama şirketlerinden bir tanesi. Geldiğimde ’Diğer mağaza nerede?’ diye sordum. ’İlk defa açıyoruz’ dediler. Mağaza açma konusunda biraz geç kalınmış ancak İhlas Pazarlama’nın burada devam eden faaliyetlerini görüyoruz. İhlas Holding zaten iyi bir marka. Bolu’da da 47 kişiye istihdam oluşturuyor" ifadeleriyle markanın kentteki istihdama ve ticari hayata katkısını vurguladı.

TÜRKİYE GENELİNDE MAĞAZALAŞMA ATAĞINI SÜRDÜREN İHLAS PAZARLAMA, BOLU’DAKİ MAĞAZASINI AKTAŞ...

TÜRKİYE GENELİNDE MAĞAZALAŞMA ATAĞINI SÜRDÜREN İHLAS PAZARLAMA, BOLU’DAKİ MAĞAZASINI AKTAŞ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇTI.

TÜRKİYE GENELİNDE MAĞAZALAŞMA ATAĞINI SÜRDÜREN İHLAS PAZARLAMA, BOLU’DAKİ MAĞAZASINI AKTAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106. Yılı Seymenlerle Kutlandı
2
Bolu'da İhlas Mağazası Açıldı: Aktaş Mahallesi'nde Yeni Şube
3
Arnavutköy AKİF 25 Kariyer ve İstihdam Fuarı: Bin 500 Kişiye İstihdam Fırsatı
4
Kahta'ya İlk Kalp ve Damar Cerrahı Atandı: 4 Uzman Hekim Kadroya Katıldı
5
Samsun 112: Ambulanslar 2025'te 4 milyon km yaptı, 141 bin vakaya müdahale
6
Van'a 53 Doktor Atandı: 23 Uzman, 30 Pratisyen Göreve Başlıyor
7
Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm: Kristalize Fenol ile 4-5 Seansta İyileşme

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı