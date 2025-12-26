Bolu'da İhlas Mağazası Açıldı: Aktaş Mahallesi'nde Yeni Şube

Türkiye genelinde mağazalaşma atağını sürdüren İhlas Pazarlama, Bolu'da yeni mağazasını Aktaş Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Kentte uzun yıllardır mağazası bulunmayan marka, şehrin en işlek noktalarından birinde vatandaşların hizmetine girdi.

Açılış törenine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İhlas Pazarlama Bolu Bayi Müdürü Tarık Gülcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende yapılan açıklamalar

İhlas Pazarlama Bolu Bayi Müdürü Tarık Gülcan törende, "İhlas Pazarlama mağazacılık olarak Türkiye genelinde son zamanlarda çok büyük bir başarı yakaladık. Türkiye genelinde 304 mağazaya ulaştık. Bolu’yu da bu mağazalardan bir tanesiyle kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Şehrin ekonomisine katkı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ise, "Mutlaka evimize giren pazarlama şirketlerinden bir tanesi. Geldiğimde ’Diğer mağaza nerede?’ diye sordum. ’İlk defa açıyoruz’ dediler. Mağaza açma konusunda biraz geç kalınmış ancak İhlas Pazarlama’nın burada devam eden faaliyetlerini görüyoruz. İhlas Holding zaten iyi bir marka. Bolu’da da 47 kişiye istihdam oluşturuyor" ifadeleriyle markanın kentteki istihdama ve ticari hayata katkısını vurguladı.

