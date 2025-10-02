Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolunda kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:16
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

D-100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine seyreden V.K. idaresindeki 67 NU 317 plakalı kamyon, Saraycık köyü kavşağında geçmeye çalışırken, Mesut Ekel yönetimindeki 14 EP 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltı

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat