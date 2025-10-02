Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

D-100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine seyreden V.K. idaresindeki 67 NU 317 plakalı kamyon, Saraycık köyü kavşağında geçmeye çalışırken, Mesut Ekel yönetimindeki 14 EP 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltı

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

