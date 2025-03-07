Bolu'da Öğrenciler Yaban Hayatını Keşfediyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilere yaban hayatını tanıtarak çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:38
Bolu'da Öğrenciler Yaban Hayatını Keşfediyor

Bolu'da Öğrenciler Yaban Hayatını Keşfediyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan proje sayesinde öğrenciler, yaban hayatını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Gözütok, toplumun her kesimine yaban hayatı hakkında bilgi vermek amacıyla bu projeyi geliştirdi.

Eğitim Programı Düzenlendi

Proje kapsamında Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda eğitim programı gerçekleştirildi. Gözütok, öğrencilere; yarasa, sansar, sincap, fare ve kör fare gibi hayvanların tahnitlerini ve kemik, boynuz örneklerini tanıtarak yaban hayatı hakkında detaylı bilgi sundu.

Gözütok, AA muhabirine projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaban hayatını tanıtarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Program kapsamında birçok faaliyette bulunduklarını söyleyen Gözütok, "Yaban Hayatı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin eğitim faaliyetleri çerçevesinde okullara giderek öğrencilerle bir araya geliyoruz. Bu etkinliklerde, Bolu'daki 58 memeli hayvan türünü tanıtıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinden insanların bu bilgiyi edinmesini hedefliyoruz," dedi.

Bolu'da öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesince hazırlanan...

Bolu'da öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesince hazırlanan proje kapsamında yaban hayatı hakkında bilgilendiriliyor.

Bolu'da öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesince hazırlanan...

Bolu'da öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesince hazırlanan proje kapsamında yaban hayatı hakkında bilgilendiriliyor.

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