Bolu'da Otomobil Çarpan Yaralı Kedi İstanbul'a Sevk Edildi

Bolu'da ağır yaralanan kedi omurga tedavisi için İstanbul'a gönderildi

İlk müdahale yapıldı, yardım kampanyası başlatıldı

Geçtiğimiz perşembe günü Bolu'nun Ali Rıza Tekemen Caddesinde seyreden bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kedi, bölge sakinlerinin müdahalesiyle veteriner kliniklerine getirildi.

Olayı gören Mine Çalık, yaralı kediyi alarak Bolu Veterinerlik Tıp Merkezine götürdü. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede kedinin bacağı, omurgası ve patilerinde çoklu kırıklar tespit edildi.

Bolu'daki veteriner hekimler kedinin bacağına, patilerine ve kuyruğuna ilk müdahaleyi yaptı. Ancak omurgasındaki iki kırığın tedavi edilebilmesi için hasta daha ileri tetkik ve müdahale amacıyla İstanbul'a sevk edildi.

Yaralı kedinin yaşaması için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ve tedavi sürecine dair gelişmeler yetkililer ve veteriner ekipler tarafından takip ediliyor.

