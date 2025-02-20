Bolu'da Taraftar Kavgasında 4 Zanlı Tutuklandı

Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:08
Bolu'da Taraftar Kavgasında 4 Zanlı Tutuklandı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde, 17 Şubat'ta bir spor kulübü taraftarları arasında çıkan kargaşa sonrası 4 kişi tutuklandı.

Olay, mola sırasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavga sonucunda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili olarak 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadelerin ardından, gözaltındaki 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüphelilerden A.İ. (54), H.T. (46), İ.E.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklandı. Diğer 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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