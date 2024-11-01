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Bolu'da Tır Devrildi: 7 Bin Canlı Tavernin Yolu Saçıldı

Bolu'da devrilen tırda, 7 bin canlı tavuk yola saçıldı. Kazada tavuklardan bazıları telef oldu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 00:20
Bolu'da Tır Devrildi: 7 Bin Canlı Tavernin Yolu Saçıldı

Bolu'da Tır Devrildi

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 7 bin canlı tavuk yola saçıldı. Olay, bölgedeki beyaz et üretim firmalarından birine ait tırın devrilmesi ile gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

14 EJ 024 plakalı tır, Güney Çevre Yolu'ndaki Paşaköy Mahallesi dönel kavşağında devrilerek yola kapaklandı. Tırın sürücüsü Y.K., kazayı yara almadan atlattı. Ancak araçta taşınan 7 bin tavuk, devrilme sonucu yola yayıldı.

Tavukların Durumu

Kaza sonrası yola saçılan tavuklardan bazıları telef olurken, kazanın etkisiyle kafeslerinden çıkan diğer tavuklar yol üzerinde yürümeye başladı. Olay yerine intikal eden firma yetkilileri, polis ve Karayolları ekipleri tırın kaldırılması ve tavukların güvenli bir şekilde aktarılması için harekete geçti.

Sonuç olarak, bu tür kazaların önlenmesi adına daha dikkatli olunması gerektiği bir kez daha görüldü. Bolu'daki olay, hem hayvan refahını hem de yol güvenliğini etkilemektedir.

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