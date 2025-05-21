Bolu'da Bisikletli Genç Tırın Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Bolu'da meydana gelen korkunç bir kazada, Güney Çevre Yolu üzerinde tırın çarptığı Abdulrahman Ali S. (19) isimli bisikletli genç ağır yaralandı.

Olay, D-100 kara yolu istikametinde, Ç.Y. idaresindeki 14 GD 513 plakalı tırın, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan gençle çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Abdulrahman Ali, bisikletiyle tırın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, genç kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.

Bolu'da tırın çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı.