Pendik'te İSKİ Çalışanı Su Borusunu Kesti, İddialara Göre Tamire Geri Döndü

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde kaydedilen görüntüler, mahalle sakinlerini ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Görüntülere göre bir İSKİ çalışanı, elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kesti. Borunun zarar görmesi sonucu bölgede su kesintisi yaşandı ve olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin geldiği sırada, iddialara göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir yapmak için yeniden bölgeye geldiği görüldü. Bu anlar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Görüntüler ve Tepkiler

Olayın güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye sosyal medyada paylaşılırken, mahalle halkı yaşananlara tepki gösterdi. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti ve gündeme oturdu.

