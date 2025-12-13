DOLAR
Düziçi'nde Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:42
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Nuri Ş. idaresindeki 80 DB 286 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban H. isimli vatandaşa çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Şaban H., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

