Düziçi'nde Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı: 1 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza ayrıntıları
Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Nuri Ş. idaresindeki 80 DB 286 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban H. isimli vatandaşa çarpması sonucu gerçekleşti.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve soruşturma
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Şaban H., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
