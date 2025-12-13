DOLAR
Konya Beyşehir'de Refüje Çıkan Otomobil: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje çıkan otomobilde sürücü ve iki yolcu yaralandı; yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:41
Konya Beyşehir'de Refüje Çıkan Otomobil: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Olay yeri: Beyşehir-Konya kara yolu, Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Araç ve sürücü: 44 AAV 295 plakalı otomobili kullanan C.K. (32), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüyük yol ayrımındaki kavşakta refüje çıktı.

Çarpma: Araç, trafik işareti levhası direğine çarparak durdu.

Müdahale ve Yaralılar

Yaralı sayısı: 3 kişi — sürücü C.K. (32) ile araçta bulunan M.Ç. (27) ve M.Ç. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

