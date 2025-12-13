Konya Beyşehir'de Refüje Çıkan Otomobil: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Olay yeri: Beyşehir-Konya kara yolu, Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Araç ve sürücü: 44 AAV 295 plakalı otomobili kullanan C.K. (32), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüyük yol ayrımındaki kavşakta refüje çıktı.

Çarpma: Araç, trafik işareti levhası direğine çarparak durdu.

Müdahale ve Yaralılar

Yaralı sayısı: 3 kişi — sürücü C.K. (32) ile araçta bulunan M.Ç. (27) ve M.Ç. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

