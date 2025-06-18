Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Bolu’da Belediye Zamları Protesto Ediliyor

Bolu Belediyesi tarafından alınan yeni karar doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine %33 oranında zam yapıldı. Bu zam, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri arasında büyük bir öfkeye sebep oldu.

Öğrenciler Tepkilerini Gösterdi

İzzet Baysal Caddesi'nde yüzlerce öğrenci, "Zam değil, hizmet istiyoruz!" sloganlarıyla yürüyüş düzenleyerek Bolu Belediyesi önüne koştu. Protestolara katılan yaklaşık 30 öğrenci, ulaşım ücretlerine yapılan fahiş zamı kınamak amacıyla caddede seslerini duyurdu. Polis ekipleri, olası gerginlikleri engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı ancak öğrencilerin kararlılığı tüm cadde boyunca yankılandı.

Zamlar Öğrencileri Vuracak

Yapılan zam sonucunda, öğrenci biletleri 18 TL'den 24 TL'ye, sivil yolcu biletleri ise 25 TL'den 34 TL'ye yükseldi. Öğrenciler, Bolu Belediye Meclisi’nin bu karardan geri dönmesini sağlamak amacıyla baskı yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Eğitim hayatlarını olumsuz etkileyecek olan bu fahiş artışlar, şehirdeki yaşam maliyetini de arttırma riski taşıyor.