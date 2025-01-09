Bolu'da Trafik Kazası Davasında Iraklı Sürücüye Kırmızı Bülten Kararı

Bolu'da Kırmızı Bülten İle Arama Kararı

Bolu'da 30 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin ise yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili olarak, Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail K. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Duruşma Gözler Önünde

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanığın katılmaması dikkat çekti. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen ve Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Kaza ve Sonuçları

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail K.'nın yönetimindeki 06 MB 5862 plakalı minibüsün, önünde seyreden demir yüklü tıra çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada, minibüste bulunan Asım Musa Haydar ve Hasım Semih yaşamını yitirirken, Mohammed Abdullah, Mohammed Altahhan ve Ali İsmail Kasımlee yaralandı.

İddianame ve Olası Ceza

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, minibüs sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirtilerek, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilerleyen günlerde ertelendi.