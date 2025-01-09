Bolu'da Trafik Kazası Davasında Iraklı Sürücüye Kırmızı Bülten Kararı

Bolu'da iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında sanık Iraklı sürücü için kırmızı bülten çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:14
Bolu'da Trafik Kazası Davasında Iraklı Sürücüye Kırmızı Bülten Kararı

Bolu'da Kırmızı Bülten İle Arama Kararı

Bolu'da 30 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin ise yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili olarak, Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail K. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Duruşma Gözler Önünde

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanığın katılmaması dikkat çekti. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen ve Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Kaza ve Sonuçları

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail K.'nın yönetimindeki 06 MB 5862 plakalı minibüsün, önünde seyreden demir yüklü tıra çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada, minibüste bulunan Asım Musa Haydar ve Hasım Semih yaşamını yitirirken, Mohammed Abdullah, Mohammed Altahhan ve Ali İsmail Kasımlee yaralandı.

İddianame ve Olası Ceza

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, minibüs sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirtilerek, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilerleyen günlerde ertelendi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
7
Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi