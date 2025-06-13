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Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı

Bolu'da yolcu minibüsü, tüp yüklü kamyona çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 01:51
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı

Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, tüp yüklü kamyona arkadan çarpan minibüste 16 yolcu yaralandı. Olay, Ankara istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsünün, Havullu Köyü mevkisinde sürücüsü S.B. olan 06 AP 0358 plakalı piknik tüpü yüklü kamyona çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın şiddetiyle birlikte minibüsteki 16 yolcu yaralandı. Kazanın ardından, olay yerine Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

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