Bolu'da Üniversite Öğrencisinden Yenilikçi 'Akıllı Emniyet Kemeri' Projesi

Bolu'da Yenilikçi Bir Proje: 'Akıllı Emniyet Kemeri'

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencisi Aslıhan Eyrek, geliştirdiği 'akıllı emniyet kemeri' projesi ile otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. BAİBÜ Bolu Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Programı ikinci sınıf öğrencisi olan Eyrek, emniyet kemerinin etkin kullanımı ve sürücülerin sağlık durumlarını algılayabilecek bir sistem tasarlamayı hedefliyor.

Projenin Doğuşu ve Amacı

Eyrek, bir gazete haberinden ilham alarak bu projeyi geliştirmeye karar verdi. Emniyet kemerinin insanların sağlık parametrelerini algılayarak, sürüş güvenliğine katkıda bulunabileceği fikrini hocasıyla paylaştı.

Eyrek, "Kalp atışını algılayan emniyet kemeri" projesinin otomobil firmaları tarafından kullanılmasını umuyor. Eyrek, açıklamalarında birçok kişinin emniyet kemerini doğru kullanmadığını vurguladı. "Emniyet kemerini takmak zorunlu hale getirebiliriz. Araçlarda mevcut emniyet kemerlerinin çok ilkel kaldığını düşünüyoruz," diye belirtti.

Gelişmiş Teknoloji ve Sağlık

Aslıhan Eyrek, projenin sağladığı faydaları şöyle açıkladı: "Kalp atışını algılayarak anormallik tespit ettiğimizde araç duracak ve uyarı sesleri devreye girecek. Bu sistem, emniyet kemerini takmayı zorunlu hale getirecek. Ayrıca, bu davranış biçimi haline gelecek."

Akademik Destek ve Gelecek Hedefleri

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş, projenin sosyal yönünün güçlü olduğunu ifade ederek, "Bu proje, kazalardaki yaralanma ve ölüm olaylarını azaltmanın yanı sıra kalp ritmini takip ederek olası sağlık sorunlarını önceden tespit etmeyi amaçlıyor" dedi. Gümüş, projeyi geliştirmek için otomobil firmalarının da ilgisini beklediklerini belirtti.

Bolu'da bu yenilikçi proje, hem güvenliği artırmayı hem de sürücülerin sağlık durumlarını göz önünde bulundurmayı hedefliyor. Aslıhan Eyrek'in hazırladığı 'akıllı emniyet kemeri' projesinin gelecekte otomotiv sektörüne büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencisi Aslıhan Eyrek (solda), "akıllı emniyet kemeri" projesi hazırladı. Eyrek ve Bölüm başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş, AA muhabirine projeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencisi Aslıhan Eyrek (solda), "akıllı emniyet kemeri" projesi hazırladı. Eyrek ve Bölüm başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş, AA muhabirine projeye ilişkin açıklamada bulundu.