Bolu'da yangın dehşeti! Odunluktan eve sıçrayan alevler kontrol altına alındı

Bolu'nun Elmalık köyünde meydana gelen yangında bir odunluk tamamen yanarken, iki katlı evde de hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:32
Bolu'da yangın dehşeti! Odunluktan eve sıçrayan alevler kontrol altına alındı

Bolu'nun Elmalık köyünde çıkan yangın, köy sakinlerini tedirgin etti. Ziya Bilir'e ait iki katlı evin bitişiğindeki odunluktan başlayan alevler, kısa sürede eve sıçradı.

Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi. Olayı fark eden köy sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına almayı başardı ve alevleri söndürdü. Yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken, evin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan bu üzücü olay, Elmalık köyü sakinleri arasında büyük bir korku yarattı.

Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü. Olay yerine...

Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü. Olay yerine...

Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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