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Bolu'da yangına müdahale eden kadın dumandan etkilendi

Bolu'da komşusunun evindeki yangını söndürmeye çalışan kadın, dumandan etkilenerek ambulansa kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 13:15
Bolu'da yangına müdahale eden kadın dumandan etkilendi

Bolu'daki Tepecik Mahallesi'nde duygusal bir kurtarma hikayesi yaşandı. 5 katlı bir apartmanın ikinci katında, Havva Ç.'nin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sahibi Havva Ç., komşusu Hatice V.'den yardım istedi. Havva Ç., özel gereksinimli çocuğunu güvenli bir şekilde dışarı çıkardıktan sonra Hatice V., yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışmalarına başladı, ancak Hatice V. söndürme çabaları sırasında dumandan etkilendi ve ambulansta tedavi altına alındı.

Yangın, dairede önemli hasara yol açtı, ancak kadınların cesareti sayesinde alevlerin daha fazla yayılması önlendi.

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi...

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi...

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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