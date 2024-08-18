Bolu Dağı'nda Ağır Taşıt Trafiği Düzenlemesi

Bolu Dağı Geçişinde Trafik Düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişindeki yoğunluğu azaltmak ve alternatif güzergahlardaki orman yangınlarının trafiğe olan etkilerini en aza indirmek için önemli bir açıklama yaptı. 14.00 ile 23.00 saatleri arasında, Ankara-İstanbul istikametindeki ağır taşıtların, devlet yolu ve otoyol kullanımları sınırlandırılacak.

Çalışmalar ve Önlemler

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde yürütülen çalışmaları hatırlatarak, 31 Temmuz'dan itibaren Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığını vurguladı.

Trafik Denetimleri ve Sürücülere Öneriler

Duyuruda, tatbik edilecek önlemler arasında, Bolu Dağı geçişinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve alternatif güzergahlardaki orman yangınlarının etkisini en aza indirmek için trafik denetimlerinin yapılacağı belirtildi. Ankara tarafında şehir çıkış noktalarından ve Karadeniz tarafında Karabük Kavşağı'ndan itibaren sınırlandırmaların gerçekleşeceği ifade edildi.

Sürücülerden, seyahat planlarını yaparken bu kısıtlamaları dikkate almaları ve trafik işaretlerine uymalarının önemine dikkat çekildi.