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Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Etkili

Bolu Dağı'nda sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye düştü. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:22
Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Etkili

Bolu Dağı'nda Hava Koşulları Zorluğunu Artırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve yoğun sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Ulaşımda Aksamalar Yok

Havanın olumsuz şartlarına rağmen bölgede ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Ancak kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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