Bolu Dağı'nda Sağanak ve Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü

Durum Özeti

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Etkilenen Güzergahlar

Sabah başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkilenen noktalar arasında Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri bulunuyor.

Görüş Mesafesi

Özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafik Uyarıları

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.