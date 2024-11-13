Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde sis nedeniyle yolların görünürlüğü azalıyor.

Görüş Mesafesi 40 Mete Kadar Düştü

Bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, özellikle D-100 karayolunda yer yer 40 metreye kadar düşen görüş mesafesi ile sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yolda seyahat eden araç sahipleri, bu zorlu hava koşullarında dikkatli ilerlemek zorunda kalıyor.

Uyarılar Devam Ediyor

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri yakın takip yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde sürekli olarak uyarıyor. Güvenli bir yolculuk için dikkatli olmak oldukça önemli.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.