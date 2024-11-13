DOLAR
34,38 0%
EURO
36,48 0,18%
ALTIN
2.881,01 -0,3%
BITCOIN
2.998.282,81 2,65%

Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu D-100 kara yolunda etkili olan sis, yer yer görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler uyarılıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:12
Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde sis nedeniyle yolların görünürlüğü azalıyor.

Görüş Mesafesi 40 Mete Kadar Düştü

Bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, özellikle D-100 karayolunda yer yer 40 metreye kadar düşen görüş mesafesi ile sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yolda seyahat eden araç sahipleri, bu zorlu hava koşullarında dikkatli ilerlemek zorunda kalıyor.

Uyarılar Devam Ediyor

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri yakın takip yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde sürekli olarak uyarıyor. Güvenli bir yolculuk için dikkatli olmak oldukça önemli.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü....

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü....

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti
2
İtalya'da İklim Olayları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor
3
Beyoğlu'nda Silahlı Tehdit: Market Çalışanı Kamera Kayıtlarında
4
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 6 Ölü, 15 Yaralı
5
Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Yeşil Enerji İçin Tarihi Mutabakat
6
Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor
7
Fuji Dağı'na Mevsimin İlk Karı 7 Kasım'da Düştü, İklim Değişikliği Etkisi Mi?

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak