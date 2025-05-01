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Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:09
Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, sürücülerin seferber olmasına neden oldu. Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Bu zorlu hava koşullarında, güzergâhtan geçen sürücülerin dikkatli ve temkinli bir şekilde ilerlemeleri önem taşıyor. Bölgedeki polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sık sık uyarıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi, görüş mesafesi yer yer 30 metreye...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi, görüş mesafesi yer yer 30 metreye...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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