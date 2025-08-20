DOLAR
Bolu Dağı'nda Yılkı Atları Taylarıyla Görüntülendi

Bolu Dağı'nın At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, yeni doğan taylarıyla tarlalarda otlarken görüntülendi; koruma çalışmalarında artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:31
Bolu Dağı'nda yılkı atları taylarıyla görüntülendi

Bolu Dağı sınırları içindeki At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, yeni doğan taylarıyla birlikte görüntülendi. Bölgedeki yılkı atları, sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor.

Koruma çalışmaları ve nüfus artışı

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Boluda, yılkı atlarının korunmasına yönelik alınan önlemler sayesinde popülasyonda belirgin bir artış gözlemlendi. Bu çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, jandarma ve yöre halkının ortak çabalarıyla yürütülüyor.

Görüntülenen sahnelerde yılkı atları, yeni doğan yavrularıyla tarlalarda otlarken kayda alındı; bölge hem doğal yaşam hem de yerel koruma uygulamaları açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

Bolu Dağı'nda yaşayan yılkı atları, yeni doğan taylarıyla yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yaşam alanları olan At Yaylası'nda sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor.

