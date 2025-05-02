Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Kısıtlıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara arasında önemli bir bağlantı noktası olan D-100 kara yolunun Düzce ile Bolu kesimlerinde sürücüler için zorlu anlar yaşanıyor.

Görüş Mesafesi Azaldı

Yoğun sis nedeniyle özellikle Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azalmış durumda. Bu noktada seyahat eden sürücülerin son derece dikkatli olmaları öneriliyor.

Uyarılar Devam Ediyor

Bölgede görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları hususunda sık sık uyarıyor. Bu önlemler, olası kazaların önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.