DOLAR
38,55 -0,22%
EURO
43,79 -0,41%
ALTIN
4.042,08 -1,1%
BITCOIN
3.725.024,75 -0,2%

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Bolu Dağı'nda etkili olan sis, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler dikkatli olmalı!

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:28
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Kısıtlıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara arasında önemli bir bağlantı noktası olan D-100 kara yolunun Düzce ile Bolu kesimlerinde sürücüler için zorlu anlar yaşanıyor.

Görüş Mesafesi Azaldı

Yoğun sis nedeniyle özellikle Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azalmış durumda. Bu noktada seyahat eden sürücülerin son derece dikkatli olmaları öneriliyor.

Uyarılar Devam Ediyor

Bölgede görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları hususunda sık sık uyarıyor. Bu önlemler, olası kazaların önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Sıra Dışı Olay: 4 Ayaklı Civciv Yumurtadan Çıktı
2
Ordu'da Kaybolan İki Kişi İçin Büyük Arama Operasyonu
3
Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
4
Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
5
İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti
6
TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı
7
TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar