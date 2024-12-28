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Bolu Dağı Tüneli'nde Yangın, Ulaşımı Aksattı

Bolu Dağı Tüneli'nde motor kısmında yangın çıkan panelvanın ardından ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:50
Bolu Dağı Tüneli'nde Yangın, Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen araç yangını, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olay, tünelin Ankara istikametinde Anıl A. yönetimindeki 41 AGD 123 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıkmasıyla gerçekleşti.

Durumun hemen bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, gönüllü itfaiye çalışanları tarafından söndürüldü fakat bu olay, araçta ciddi hasara yol açtı. Bölgedeki ulaşım, aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

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