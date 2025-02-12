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Bolu'daki Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 84'e Yükseldi

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 84'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:06
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 84'e Yükseldi

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 84'e Yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi %84'e çıktı. Baraj, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede yer alıyor ve 2024 Ekim ayında su seviyesi %19'a kadar düşmüştü.

Son dönemlerde etkili olan kar erimeleri ve mevsimsel yağmurlar, baraja besleyen derelerin debilerini artırarak su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Gölköy Barajı'nın su seviyesi, bahar aylarında karların tamamen erimesiyle birlikte tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Dereler aracılığıyla baraja ulaşan su miktarlarının artması, bu yıl Bolu için su temininde önemli bir katkı sağladı. Barajın doluluk oranının %84 olarak ölçülmesi, bölge sakinleri arasında olumlu bir hava yaratıyor.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi....

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi....

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.

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