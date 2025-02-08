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Bolu'daki Grand Kartal Otel Kaçak İddialarını Yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddialarını yalanlayarak ruhsatlarının geçerli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:25
Bolu'daki Grand Kartal Otel Kaçak İddialarını Yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Grand Kartal Otel Hakkında Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamada, otelin durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Otelin Ruhsatı Geçerli

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı. Bakanlık, söz konusu otelin operasyonel belgelerinin, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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