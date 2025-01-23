Bolu'daki Otel Yangını İçin Bir Gözaltı: Emekli Mimar Ali B. İstanbul'da Yakalandı

Bolu'daki Otel Yangınına İlişkin Gözaltılar Devam Ediyor

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da bir kişi gözaltına alındı.

Emekli Mimar Ali B. Gözaltında

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında rolü olduğu iddia edilen emekli mimar Ali B. (72) hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ali B., Sancaktepe'deki ikamet adresinde polis ekipleri tarafından gözaltına edilerek emniyete götürüldü.

Ali B.'nin, daha önce taksirle yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Ali B.'nin işlemleri devam ediyor.