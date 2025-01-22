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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Genç, İstanbul'da Defnedildi

Bolu'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:46
Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Genç, İstanbul'da Defnedildi

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Genç

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Cenaze töreni, Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirildi. Yangından kurtulan aile üyeleri ve yakınları, acılı baba Macit Karataşlı ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Törende, kılınan namaz ve edilen duaların ardından Özüm Karataşlı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı...

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı...

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı.

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