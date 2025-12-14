DOLAR
Bolu Gerede'de Fabrika Yangını Büyümeden Söndürüldü

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:49
Olay ve müdahale

Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangının, henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkan yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

