Bolu Gerede'de Fabrika Yangını Büyümeden Söndürüldü

Olay ve müdahale

Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangının, henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkan yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

